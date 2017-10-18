На Прикарпатті засудили чоловіка, який допомагав водієві сховати тіло збитого насмерть 9-річного хлопчика

Днями Яремчанський міський суд виніс вирок у справі чоловіка, який не повідомив у поліцію, що його товариш насмерть збив 9-річного хлопчика, а тіло заховав у лісі.

Смертельна аварія сталася влітку цього року у Микуличині. Водій Audi A4 збив 9-річного хлопчика, після цього разом з пасажирами взяв потерпілого до салону і повіз у Яремчанську лікарню, пише Курс.

Дорогою пасажири перевіряли, чи дихає хлопчик. Коли чоловіки під’їхали до лікарні, їм здалося, що дитина не дихає, водій злякався та розвернув машину. По дорозі до Делятина з машини вийшли двоє пасажирів, а водій з товаришем повезли дитину до річки Прут поблизу, де заховали тіло.

У суді обвинувачений свою вину визнав та розповів, що коли зрозумів, що дитина померла, він з водієм поїхали до річки Прут. Там водій заховав тіло дитини у кущі. Звідти поїхали до родичів водія, аби заховати автомобіль, водій віддав йому номерні знаки, які він по дорозі додому викинув.

Поліцію про злочин не повідомив, бо тривалий час дружить з водієм, тому і допомагав йому приховати злочин.

Суд визнав чоловіка винним у приховуванні злочину та призначив один рік обмеження волі.

Раніше повідомлялося, що батько водія, який збив насмерть 9-річного хлопчика, називає трагедію своїм покаранням від Бога.

Читайте також: У потрійній ДТП постраждав 17-річний мешканець Коломийщини.