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На Прикарпатті засудили чоловіка, який допомагав водієві сховати тіло збитого насмерть 9-річного хлопчика

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Днями Яремчанський міський суд виніс вирок у справі чоловіка, який не повідомив у поліцію, що його товариш насмерть збив 9-річного хлопчика, а тіло заховав у лісі.

Смертельна аварія сталася влітку цього року у Микуличині. Водій Audi A4 збив 9-річного хлопчика, після цього разом з пасажирами взяв потерпілого до салону і повіз у Яремчанську лікарню, пише Курс.

Don Yapon

Дорогою пасажири перевіряли, чи дихає хлопчик. Коли чоловіки під’їхали до лікарні, їм здалося, що дитина не дихає, водій злякався та розвернув машину. По дорозі до Делятина з машини вийшли двоє пасажирів, а водій з товаришем повезли дитину до річки Прут поблизу, де заховали тіло.

У суді обвинувачений свою вину визнав та розповів, що коли зрозумів, що дитина померла, він з водієм поїхали до річки Прут. Там водій заховав тіло дитини у кущі. Звідти поїхали до родичів водія, аби заховати автомобіль, водій віддав йому номерні знаки, які він по дорозі додому викинув.

Поліцію про злочин не повідомив, бо тривалий час дружить з водієм, тому і допомагав йому приховати злочин.

Суд визнав чоловіка винним у приховуванні злочину та призначив один рік обмеження волі.

Раніше повідомлялося, що батько водія, який збив насмерть 9-річного хлопчика, називає трагедію своїм покаранням від Бога.

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