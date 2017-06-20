Батько водія, який збив насмерть 9-річного хлопчика, називає трагедію своїм покаранням від Бога. ВІДЕО

Сьогодні, 20 червня, міський суд обрав міру запобіжного заходу для Василя Бублика, який напередодні спричинив у Микуличині смертельну ДТП, в результаті якої загинув 9-річний хлопчик.

У залі суду був присутній батько обвинуваченого.

В розмові з журналістом “МІСТО” чоловік зазначив, що того дня був на виїзді і дізнався про злочин сина лише від поліції, оскільки той додому не прийшов. Каже, що син водить машину уже три роки й це його не перший автомобіль.

Батько винуватця ДТП вбитий горем і повідомив, що сприйме будь-який вирок суду. Вчинок сина не коментує, лише повторює, що для нього самого — це особисте покарання від Бога.

Нагадаємо, що Василь Бублик був військовослужбовцем-контрактником.

Автомобіль військового занесло на зустрічну сторону дороги, де він вилетів на узбіччя. В той момент там проходив 9-річний місцевий житель. Автівка збила дитину і протягнула по трасі ще кілька метрів. Водій зупинився і підібрав дитину, нібито з наміром відвести хлопчика в лікарню. Проте дорогою до медзакладу водій повернув в інший бік і залишив травмовану дитину на березі річки у кущах. Чи вижила б дитина, якби водій вчасно викликав медичну допомогу — встановить експертиза. Мотиви його нелюдського вчинку — слідство. Наразі відомо, що винуватець ДТП перебував під дією наркотичних речовин.