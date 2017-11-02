На Прикарпатті засудили банківську аферистку, яка 5 років переховувалася від поліції

Прокуратура Івано-Франківської області підтримала державне обвинувачення щодо 57-річної мешканки обласного центру, яка організувала злочинну групу для привласнення коштів банку.

Як повідомив процесуальний керівник у кримінальному провадженні Ігор Орищенко, організаторку групи визнано винною у вчиненні вказаних правопорушень та засуджено до 2 років 9 місяців позбавлення волі з позбавленням права займати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, інформує “Дзеркало Коломиї” з посиланням на прес-службу обласної прокуратури.

В ході судового розгляду банку була відшкодована вся сума завданих збитків.

Злочинна група шляхом підроблення документів привласнила 843 тис. грн коштів банку.

Так, організаторка групи, будучи радником керівника одного із банків, разом із трьома спільниками підробляла документи від імені суб’єктів господарської діяльності та подавала їх для незаконного отримання кредитних коштів.

Злочинців викрили у 2011 році, трьох учасників групи засудили до реальних покарань, а організаторка тривалий час переховувалась від слідства та перебувала у міжнародному розшуку. Затримали зловмисницю польські правоохоронці.

У червні 2017 року за клопотанням прокуратури області її екстрадували та взяли під варту в Івано-Франківську.



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