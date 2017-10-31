Шахраї ошукали 32-річну прикарпатку, яка хотіла продати на OLX дитячий візочок

До Івано-Франківського відділу поліції звернулася 32-річна місцева жителька. За її словами, невідома особа заволоділа її грошами в сумі 5500 гривень.

На інтернет-сайті “ОLХ” жінка розмістила оголошення про продаж дитячого візка, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на сектор комунікації ГУ Нацполіції в області.

Опісля їй на мобільний телефон зателефонував чоловік, який виявив бажання придбати товар.

Під приводом купівлі візка дізнався особисті дані карткового рахунку “Ощадбанку” заявниці, з якого в подальшому зняв вищевказану суму.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження.

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