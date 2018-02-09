На Прикарпатті закрили рух на всіх дорогах державного значення

Рух дорогами державного значення на території Івано-Франківської області заборонено.

Про це повідомляється в твіттері Міністерства внутрішніх справ України, передає Інтерфакс.

“Водії, будьте обережні! У Вінницькій області заборонено рух транспорту на відрізку між 395 і 419 км автодороги М-21 “Виступовичі – Могилів-Подільський”, – також наголошується в ньому.

Раніше повідомлялося, що внаслідок складних погодних умов у ніч на п’ятницю в Україні знеструмлені 152 населених пункти у п’яти областях

“З 8 на 9 лютого в результаті ускладнення погодних умов (сніг, пориви вітру) через спрацювання систем захисту ліній електропередач сталося знеструмлення 152 населених пунктів у 5 областях (Чернівецька – 89, Івано-Франківська – 32, Тернопільська – 25, Чернігівська – 3 і Сумська – 3) “, – йдеться в повідомленні

Також, в ДСНС повідомили, що опади у вигляді снігу спостерігаються в Києві, Волинській, Вінницькій, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях.

Для забезпечення проїзду, розчищення автодоріг і надання допомоги в буксируванні транспорту на території України залучено 1 тис. 622 одиниць техніки та 2 тис. 188 осіб від Укравтодору та ДСНС.

Раніше йшлося, що на Прикарпатті через снігопад обмежили рух вантажівок.