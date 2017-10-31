На Прикарпатті за знання державної мови вимагали хабар у 6 тис. грн

Вчора працівники Івано-Франківської місцевої прокуратури спільно з працівниками СБУ в області затримали службову особу одного з місцевих університетів.

Встановлено, що зловмисниця за 6 тис. грн неправомірної вигоди здійснювала незаконний вплив на прийняття атестаційною комісією рішення щодо вільного володіння державною мовою для атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, інформує “Дзеркало Коломиї” з посиланням на прес-службу обласної прокуратури.

За цим фактом розпочато розслідування.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 2 до 5 років.

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