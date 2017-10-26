Суд у справі Зіновія Жовніра, який вимагав хабар за паперову фабрику у Коломиї, вкотре перенесли

Суд у справі Зіновія Жовніра, який вимагав хабар за паперову фабрику у...

Сьогодні, 26 жовтня, в Івано-Франківському міському суді мало відбутися засідання у справі Зіновія Жовніра – начальника регіонального відділення Фонду державного майна України На Прикарпатті.

Нагадаємо, Зіновій Жовнір обвинувачується за зловживання впливом у сприянні щодо заниження вартості приміщень ДП “Коломийська паперова фабрика”. Проте спочатку Жовніра звинувачували в одержанні частини неправомірної вигоди у 20 тисяч доларів. Згодом обвинувачення пом’якшили, інформує МІСТО.

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Засідання у справі Зіновія Жовніра кількаразово відкладали з різних причин.

У головуючого судді, Володимира Поповича, який вів справу, закінчились повноваження. Справу почав вести суддя Кишакевич Лев. Тоді він прийняв рішення розглядати справу із самого початку.

Сьогодні засідання у справі знову відклали – через відсутність судді. Розгляд відбудеться 29 листопада, о 15:00 год.

Адвокат зі Львова і обурений, що його стільки переносять і не повідомляють.