На Прикарпатті за 38 млн грн збудують новий Народний дім замість згорілого

Департамент будівництва Івано-Франківської ОДА за результатами тендеру замовив ПП “Промбудсервіс-Косів” будівництво Народного дому у Верховині за 38,11 млн грн.

Про це повідомляється у системі “Прозорро”, пишуть Наші гроші.

Закупівлю провели з другої спроби. Перший тендер, виграний ТОВ “Будівельна компанія “МВ Груп”, було відмінено через порушення законодавства після отримання замовником листа від Управління західного офісу Держаудитслужби в Івано-Франківській області.

До кінця 2018 року замість зруйнованого пожежею Народного дому зведуть нову двоповерхову будівлю з естрадою і театрально-концертним залом на 430 місць. При цьому в тендерній документації не сказано, коли саме згоріла стара будівля, а повідомлень у ЗМІ знайти не вдалося.

За підсумковою відомістю ресурсів первинної пропозиції, вибірково перевірені ціни загальнобудівельних матеріалів відповідають ринку та іншим тендерам. Так, кубометр природного рядового піску коштує 185 грн., щебеню – 268 грн., а ціни бетонів і розчинів не перевищують 1 283 грн. (тут і далі тендерні ціни вказано без ПДВ і доставки).

Гарячекатану арматурну сталь замовили по 15 746 грн./т, керамічну плитку різного призначення – по 170-200 грн./кв. м, а металочерепицю – по 136 грн./кв. м.

Під час аукціону переможець знизив ціну на відсоток, тож остаточні ціни дещо нижчі.

На заробітну плату піде 4,22 млн грн., тобто 11% загальної вартості підряду. На прибуток відведено ще півтора відсотка – 540 тис грн.

Ціна угоди на чверть нижча від очікуваної вартості закупівлі в 49,31 млн грн.

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