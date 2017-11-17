На Прикарпатті підприємець заплатить 2,5 млн грн штрафу за 26 нелегальних працівників

Управлінням Держпраці в Івано-Франківській області спільно з відділом поліції та прокуратурою було проведено інспекційне відвідування, за зверненням працівника, в швейному цеху міста.

За попередньою інформацією фізична особа-підприємець здійснювала діяльність без укладення з працівниками трудових договорів, передає “Дзеркало Коломиї“.

Під час виїзду, за вказаною у зверненні адресою, інспектори Управління виявили 26 неоформлених працівників, які знаходились на робочих місцях у швейному цеху.

Фізичною особою-підприємцем надано цивільно-правові угоди на виконання робіт по пошиттю верхнього одягу. Проте, інспектори встановили, що надані угоди мають ознаки трудових договорів, оскільки: працівники виконують свої функціональні обов’язки на робочих місцях за конкретними посадами – швачок, закрійників, дотримуються правил внутрішнього трудового розпорядку, не можуть особисто організувати свій режим роботи та відпочинку, не мають права самовільно залишити робоче місце. Крім того, роботи, які виконували працівники по пошиттю верхнього одягу, належать до основного виду діяльності, що здійснюється фізичною особою-підприємцем.

Також деякі працівники надали пояснення про те, що отримували заробітну плату два рази в місяць, що також є ознакою саме трудових відносин, а не за фактично виконаний обсяг робіт чи надання послуг, як цього вимагають відносини цивільно-правового характеру.

Згідно до статті 265 Кодексу законів про працю України за допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору юридичні та фізичні особи – підприємці, які використовують найману працю, несуть фінансову відповідальність у розмірі – 30 мінімальних зарплат за кожного працівника.

За вказані порушення керівництвом Управління Держпраці в Івано-Франківській області на фізичну особу-підприємця накладено штраф у розмірі 2 496 000 гривень.

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