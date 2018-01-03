На Прикарпатті з вікна сьомого поверху випала дитина

Вчора, 2 січня, в Івано-Франківську по вул. Вовчинецькій трапився інцидент: з вікна будинку випала однорічна дитина.

Про це повідомляє Місто.

Відомо, що це сталося близько 14:30.

Іінформацію підтвердив речник Управління патрульної поліції в Івано-Франківській області Микола Гурак. Каже, на місце одразу виїхала слідчо-оперативна група. Патрульних навіть не направляли. Дитина зараз у лікарні. У неї забій головного мозку та політравма.

Начальник сектору молодіжної превенції управління превентивної діяльності ГУНП в Івано-Франківській області Алла Бойчук повідомила, що сім’я благополучна і забезпечена. Також є належний догляд за дитиною.

“Це нещасний випадок. Сподіваюся, з дитиною все буде добре”, – додала Алла Бойчук.

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