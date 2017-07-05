На Прикарпатті з початку року обікрали 234 квартири, з них 183 крадіжки залишилися нерозкриті. ВІДЕО

На Прикарпатті з початку року обікрали 234 квартири, з них 183 крадіжки...

234 квартирні крадіжки зареєстрували в області за перше півріччя, з них 183 залишилися нерозкриті.

Як повідомили правоохоронці, зазвичай, зловмисники проникають через двері шляхом злому, підбору ключа або через вікно.

Перед крадіжкою злодії кілька днів спостерігають за квартирою, щоб вибрати час, коли господарів немає вдома, повідомляє ТРК “Карпати”.

Як правило, працює двоє-троє людей, – каже заступник начальника головного управління національної поліції в Івано-Франківській області Ігор Баб’юк.

Читайте також: На Коломийщині 22-річний хлопець поцупив два електродвигуни