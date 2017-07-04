На Коломийщині 22-річний хлопець поцупив два електродвигуни

На Коломийщині поліція затримала 22-річного молодика, якого підозрювали у скоєнні злочину.

Як пізніше вияснила поліція, в ніч на 1 липня зловмисник проник на територію однієї із приватних фірм. Там він розбив навісні замки складу і викрав два трифазні електродвигуни. Після цього, юнак перекинув все що вкрав через огорожу та намагався втекти, проте не встиг- поліція затримала його швидше.

Хлопець пожалівся, що ці двигуни він хотів продати, так як зараз знаходиться в поганому матеріальному становищі.

Молодика затримали за ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Зараз йому оголосили про підозру у скоєнні злочину. Також вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

За фактом цього злочину слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.3 ст.185 (Крадіжка, поєднана з проникненням у житло, чи інше приміщення) Кримінального кодексу України. Покарання передбачене статтею – позбавлення волі від трьох до шести років.

Читайте також: У Львівській області перекрили канал постачання наркотиків з Прикарпаття