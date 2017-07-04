У Львівській області перекрили канал постачання наркотиків з Прикарпаття

Працівники Управління протидії наркозлочинності ГУНП у Львівській області викрили двох громадян, котрі систематично постачали нарковмісні препарати та психотропні речовини з Івано–Франківщини до Червонограда.

“Як встановили правоохоронці, двоє раніше судимих громадян налагодили канал постачання з Івано-Франківщини наркотичних таблеток “субутекс” та психотропної речовини “амфетамін” до Червонограда (Львівська область) та в подальшому розповсюджували їх на території регіону”, – розповідає начальник управління підполковник поліції Ігор Мороз.

У ході проведення оперативних заходів, 1 липня, на залізничній станції у селищі Гірник працівники другого міжрайонного відділу Управління протидії наркозлочинності Головного управління Національної поліції у Львівській області затримали двох раніше судимих чоловіків – 62-річного мешканця Червонограда та 43-річного мешканця Калуша, котрі мали з собою 50 нарковмісних таблеток “субутекс” та близько 25 грамів порошкоподібної речовини, схожої на “амфетамін”.

Вартість такого товару на “чорному ринку” сягає близько 35 тисяч гривень.

Усі виявлені речі правоохоронці вилучили та скерували на експертне дослідження.

Проводяться слідчі дії, вирішується питання правової кваліфікації цього злочину згідно норм Кримінального кодексу України.

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