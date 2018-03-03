На Прикарпатті єгері патрулюють лісові масиви та дбають про диких тварин

Єгерська служба та лісова охорона державних підприємств Івано-Франківського обласного управління лісового та мисливського господарства здійснюють інтенсивне патрулювання лісових масивів та підгодівлю диких тварин.

Ліси Прикарпаття є домівкою для ведмедя, рисі, дикого кота, оленя благородного, дикого кабана, козулі, зайця, куниці, білки, тхора, глухаря, рябчика та багатьох інших, пише Фіртка.

Згідно з обліком чисельності мисливських тварин на лютий 2018 року на території державних підприємств підвідомчих Івано-Франківському ОУЛМГ налічується 911 оленів благородних, 2184 козулі, 779 кабанів, 2450 зайців русаків, 1635 білок, 336 лисиць, 18 лісових котів, 60 особин рисі, понад 80 ведмедів.

У зимовий період, особливо у сильні сніги та морози, важкий для диких звірів період, природних кормів не вистачає, тому єгерська служба поповнює лісові годівниці кормами.

До прикладу, у державному підприємстві «Ворохтянське лісове господарство» працівники лісової служби попередньо потурбувалися про облаштування місць підгодівлі диких звірів. Єгерська служба лісгоспу з літа 2017 року заготовила 3 тонни сіна та 4,5 тонни кормових віників та закупила 9 тонн зерносуміші.

Лісівники Ворохтянського лісгоспу у період складних погодних умов також ведуть інтенсивне патрулювання лісових масивів для запобігання випадків браконьєрства та лісопорушень. Основними обов’язками підприємства є забезпечення охорони, захисту, відтворення продуктивності та посилення корисних властивостей лісових насаджень.

Нагадаємо, що студентка з Прикарпаття виграла на ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з української мови.