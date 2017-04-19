На Прикарпатті взяли під варту підозрюваного в контрабанді наркотиків

Як повідомив прокурор прокуратури області Андрій Петрів, за клопотанням органів досудового розслідування Івано-Франківський міський суд обрав запобіжний захід у вигляді взяття під варту щодо 39-річного жителя обласного центру, якого підозрюють у контрабанді наркотиків.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Івано-Франківської області, пише Дзеркало Коломиї.

Як альтернативу суд також визначив йому заставу в розмірі 128000 гривень.

В ході розслідування встановлено, що вказаний чоловік разом із двома спільниками у грудні 2014 року для збуту ввезли на територію України велику партію нарковмісних таблеток “Субутекс”.

Після тривалих розшуків співробітники СБУ затримали зловмисника в одній із квартир у Івано-Франківську.

Наразі він перебуває під вартою за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів) та ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснює прокуратура області.

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