У Коломиї п’яний водій в’їхав у службове авто поліції

Сьогодні, 19 квітня, близько 3:00 в Коломиї трапилося ДТП з потерпілими поліцейськими. П’яний водій в’їхав в службову автівку, в якій знаходилося двоє працівників коломийської поліції. На дорозі вони оформляли іншу ДТП. В результаті двоє правоохоронців і водій-порушник отримали численні травми.

Під час оформлення ДТП, що відбулася в м. Коломия на об’їзній дорозі сполученням “Чернівці – Стрий” в службову автівку поліцейських в’їхав автомобіль “ВАЗ 2108”, повідомляє “Дзеркало Коломиї” з посиланням на ГУ НП в Івано-Франківській області.

Правоохоронці виїхали документувати автопригоду, про яку повідомили на 102. В кюветі обабіч дороги знаходився побитий автомобіль без водія. Машину дістали з ями і помістили обабіч траси. Після чого поліцейські сіли у свій службовий автомобіль, аби задокументувати ДТП. Своє авто припаркували за правилами: обабіч дороги з увімкненими проблисковими маячками і аварійною сигналізацією. Через якусь мить на швидкості в їхнє авто влетів ВАЗ.

“Поліцейський, який знаходився на передньому сидіння побачив світло фар і автівку, що мчиться просто на них. Все, що встиг — це піджати під себе ноги. На щастя, в службовому авто спрацювали подушки безпеки. Це врятувало правоохоронцю життя”, — коментує обставини ДТП речниця ГУ НП в Івано-Франківській області Мирослава Белдик.

Причина наїзду на автівку правоохоронців з’ясувалася пізніше, коли в крові 22-річного водія “ВАЗ 2108” виявили 1,5 проміле алкоголю. Свою вину він визнав.

В результаті аварії двоє працівників Коломийської поліції і водій-порушник отримали численні забої і струс мозку. Одного з правоохоронців госпіталізували до лікарні.

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