На Прикарпатті судитимуть нотаріуса

Рогатинський відділ прокуратури скеровано до суду обвинувальні акти у двох кримінальних провадженнях щодо місцевого нотаріуса, який посвідчував довіреності на чужі авто.

Встановлено, що приватний нотаріус протягом тривалого періоду часу систематично отримував від громадян неправомірну вигоду за посвідчення довіреностей на право користування транспортними засобами без згоди їх власників, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на прес-службу прокуратури Івано-Франківської області.

Таким чином останніх було позбавлено права власності на вказане майно.

Наразі розслідування завершено, обвинувальні акти передано до суду для розгляду по суті.

Нотаріуса судитимуть за ч. 4 ст. 368-4 (підкуп особи, яка надає публічні послуги), ч. 1 ст. 366 (службове підроблення), ч. 3 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї) КК України.

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