На Прикарпатті за порушення громадського спокою поліція затримала депутата міської ради. ФОТО

За зухвалу поведінку на дорозі 29-річний чоловік отримав два протоколи від франківських патрульних.

Удосвіта 25 липня на вулиці Гаркуші в обласному центрі екіпаж патрульної поліції звернув увагу на чоловіка, який порушував громадський спокій. Поліціанти вирішили поспілкуватися з невідомим, тому зупинились, пише Фіртка з посиланням на прес-службу патрульної поліції Івано-Франківська.

З криком “Стаять, мусара!” до службового автомобіля підбіг чоловік. Вживаючи нецензурну лайку та образи до поліцейських, чоловік бігав по дорозі. На вимогу припинипи правопорушення він не реагував і поводився зухвало. Коли чоловік спробував ударити перехожого, поліціанти його затримали.