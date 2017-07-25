На Прикарпатті за порушення громадського спокою поліція затримала депутата міської ради. ФОТО

За зухвалу поведінку на дорозі 29-річний чоловік отримав два протоколи від франківських патрульних.
Удосвіта 25 липня на вулиці Гаркуші в обласному центрі екіпаж патрульної поліції звернув увагу на чоловіка, який порушував громадський спокій. Поліціанти вирішили поспілкуватися з невідомим, тому зупинились, пише Фіртка з посиланням на прес-службу патрульної поліції Івано-Франківська.
З криком “Стаять, мусара!” до службового автомобіля підбіг чоловік. Вживаючи нецензурну лайку та образи до поліцейських, чоловік бігав по дорозі. На вимогу припинипи правопорушення він не реагував і поводився зухвало. Коли чоловік спробував ударити перехожого, поліціанти його затримали.
Затриманим виявився 29-річний мешканець Яремчі, депутат місцевої ради та, зі слів, учасник бойових дій. Патрульні доставили його в медзаклад для освідування на стан алкогольного сп’яніння, а потім – до міського відділу поліції.
Під час спілкування затриманий співав повстанських пісень, вживав нецензурну лайку, подавав свої пропозиції щодо покращення роботи патрульної поліції та заявив про викрадення народним депутатом України депутата Івано-Франківської обласної ради.
На зухвальця за порушення громадського спокою патрульні склали адмінпротоколи за ст. 173 КУпАП (дрібне хуліганство) та ст. 178 КУпАП (поява у громадських місцях у п’яному вигляді).
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