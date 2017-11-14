На Прикарпатті розробили новий сорбент для очищення води від небезпечних забруднень

Перспективну розробку презентували на конкурсі інвестиційних проектів наукового парку “Прикарпатський університет”.

Мар’яна Мислін, аспірантка кафедри теоретичної і практичної хімії факультету природничих наук ПНУ, представила магнітокеровані сорбенти для очищення води та стоків від токсичних речовин, пише КУРС.

Порошки на основі заліза, отримані за новим методом синтезу, ефективні передовсім до токсичних речовин ІІ класу небезпеки – радіонуклідів, як от стронцію, а також барвників. Це доведено в лабораторних умовах та під час “польових” випробувань.

Науковці мають намір продовжити дослідження на предмет очищення стоків від фенолів та формальдегідів.

Автори проекту пропонують використовувати магнітокеровані сорбенти на місцевих підприємствах.

“Магнітна сепарація, – пояснює принцип дії сорбентів Мар’яна Мислін, – розрахована на великі виробництва”.

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