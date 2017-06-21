На Прикарпатті продовжують масово красти гравій

На Тлумаччині задокументовано незаконне видобування та перевезення піщано-гравійної суміші.

У вівторок, 21 червня, поліцейські виявили порушення правил охорони та використання надр. Невідомі чоловіки видобували гравій з русла річки Дністер, що в с. Луг, інформує “Дзеркало Коломиї” з посиланням на прес-службу ГУНП в Івано-Франківській області.

Поліцейські зупинили автомобіль “КамАз” під керуванням 40-річного мешканця одного із сіл району. Чоловік перевозив піщано-гравійну суміш без жодних документів.

Впіймали також 50-річного франківчанина, який автомобілем “Татра 815” завантажував гравій на транспорт. Обидва пояснили, що крали для власного використання.

Транспортні засоби вилучили та помістили на територію Тлумацького ВП.

Тепер чоловікам загрожує покарання у вигляді штрафу від 400 до 700 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк.