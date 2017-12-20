На Прикарпатті поліція відкрила кримінальне провадження за фактом поранення студентки феєрверком

Як повідомляли, під час відкриття ялинки в Івано-Франківську 17-річну дівчину, студентку ПНУ з Верховинщини, поранило петардою від феєрверка.

За цим фактом розпочате кримінальне провадження. Про це розповів речник управління патрульної поліції Івано-Франківська Микола Гурак, інформує Курс.