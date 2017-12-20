На Прикарпатті поліція відкрила кримінальне провадження за фактом поранення студентки феєрверком

Як повідомляли, під час відкриття ялинки в Івано-Франківську 17-річну дівчину, студентку ПНУ з Верховинщини, поранило петардою від феєрверка.
За цим фактом розпочате кримінальне провадження. Про це розповів речник управління патрульної поліції Івано-Франківська Микола Гурак, інформує Курс.
“До поліції надійшов лист від міського департаменту культури з проханням забезпечити безпеку й запобігти небажаним ситуаціям. На площі працювали 16 поліцейських і 5 представників Муніципальної варти. Патрульні почули вибух, побачили паніку. Патрульні намагались надати меддопомогу потерпілій: дівчинка була без свідомості і втратила багато крові, її забрали медики”, – розповів Гурак.
Відстань від пускової установки до людей була невеликою, але, каже Гурак, чи відповідало розташування техніці безпеки – з’ясує слідство. Також перевірять, чи минулорічне розпорядження міського голови Івано-Франківська про заборону феєрверків вважається чинним і сьогодні.
На місці нещасного випадку поліція вилучила серветки з кров’ю, залишки піротехніки, електронні плати і циліндри. За фактом порушене кримінальне провадження за ст. 272 ч. 1 ККУ.
В лікарні дівчина прийшла до тями, лікарі запевнили, що загрози для життя немає. Медики діагностували струс мозку, крововилив у мозок, гематоми.
Студенти Прикарпатського національного університету звернулися до міського голови Руслана Марцінківа з вимогою пояснити причини нещасного випадку. Сьогодні вранці Марцінків оприлюднив офіційний коментар, в якому попросив вибачення у дівчини та її родини, запевнив, що винні отримають догани, а міськрада оплатить лікування потерпілої.
У мережі опублікували відео з телефона потерпілої.