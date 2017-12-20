На Прикарпатті на відкритті головної ялинки постраждала студентка – феєрверк влучив дівчині в голову. ФОТО

Вчора, 19 грудня, в Івано-Франківську запалили головну ялинку міста.

Під час урочистостей постраждала 17-річна студентка франківського коледжу з Верховинщини. Частина святкового феєрверку влучила дівчині в голову, повідомляє Бліц-Інфо.

Постраждалу з травмами голови шпиталізували до Івано-Франківської обласної дитлікарні. За словами медиків, зараз її життю нічого не загрожує. В неї діагностували гематоми, забій м’яких тканин, крововилив у мозку та струс.

Начальник управління з питань надзвичайних ситуацій Ігор Влізло розповів, що феєрверки запускала компанія, що мала відповідні сертифікати на піротехніку, і всі необхідні заходи безпеки були вжиті.

“Під час запуску всі заходи безпеки були дотримані, глядачі знаходились на відстані, за огорожею. Та одна із петард змінила траєкторію польоту і травмувала дівчину”, – розповів І. Влізло.

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