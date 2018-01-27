На Прикарпатті на хабарі у 10 тис. грн затримали посадовця Держпродспоживслужби

10 тисяч гривень неправомірної вигоди вимагав та одержав зловмисник за дозвіл на керування спецтехнікою для виконання робіт з підвищеною небезпекою.
26 січня у службовому кабінеті оперативники Управління захисту економіки в Івано-Франківській області Нацполіції, слідчі Головного управління обласної поліції за процесуального керівництва прокуратури області затримали провідного фахівця, інформує Бліц інфо.
Працівник обласного управління Держпродспоживслужби одержав від місцевого мешканця 10 тис. грн.
В межах провадження, відкритого за ст. 368 Кримінального кодексу України, правоохоронці встановили, що за вказану суму він пообіцяв видати трьом громадянам посвідчення на керування спецтехнікою для виконання робіт з підвищеною небезпекою.
Під час досудового розслідування буде перевірятися причетність фігуранта до вчинення аналогічних злочинів, а також коло осіб, які також можуть бути до цього причетні.
За прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.