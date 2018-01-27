На Прикарпатті на хабарі у 10 тис. грн затримали посадовця Держпродспоживслужби

10 тисяч гривень неправомірної вигоди вимагав та одержав зловмисник за дозвіл на керування спецтехнікою для виконання робіт з підвищеною небезпекою.

26 січня у службовому кабінеті оперативники Управління захисту економіки в Івано-Франківській області Нацполіції, слідчі Головного управління обласної поліції за процесуального керівництва прокуратури області затримали провідного фахівця, інформує Бліц інфо.

Працівник обласного управління Держпродспоживслужби одержав від місцевого мешканця 10 тис. грн.