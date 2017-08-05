На Прикарпатті через аномальну спеку в’їзди у ліси закриють шлагбаумами

У період аномального підвищення температури в’їзд у лісові масиви Прикарпаття буде перекритий шлагбаумами.

Окрім того, допоки не знизиться температурний режим, відбуватиметься обмеження в’їзду автотранспорту у лісові масиви та обмеження відвідування їх відпочивальниками і місцевим населенням.

Також у зв’язку з настанням високого рівня пожежної небезпеки працівники лісової охорони проводитимуть постійне патрулювання, інформує прес-служба Івано-Франківського обласного управління лісового та мисливського господарства.

Згідно зі ст. 77 КУпАП, за порушення вимог пожежної безпеки в лісах України передбачена адміністративна відповідальність.

Окрім того, статтею 245 Кримінального кодексу України передбачена кримінальна відповідальність за знищення або пошкодження лісових масивів, зелених насаджень навколо населених пунктів, вздовж залізниць, а також стерні, сухих дикоростучих трав, рослинності або її залишків вогнем чи іншим загально-небезпечним способом. Винні особи караються штрафом від 5100 грн до 8500 грн, або обмеженням волі на строк від 2 до 5 років, або позбавленням волі на той самий строк. Такі ж дії, якщо вони спричинили загибель людей, масову загибель тварин або інші наслідки, караються позбавленням волі на строк від 5 до 10 років.

Також через спеку Івано-Франківське обласне управління лісового та мисливського господарства відтермінує початок сезону полювання на пернату дичину. Сезон полювання на пернату дичину мав розпочатись 12 серпня, втім, розпочнеться не раніше 26 числа.