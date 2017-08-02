У серпні на Прикарпатті відкриється сезон полювання на пернату дичину

Відкриття сезону полювання на пернату дичину за традицією вважається святом початку сезону літньо-осіннього полювання. Цього року воно припадає на 12 серпня.

У зв’язку з наближенням відкриття сезону полювання мисливський відділ обласного управління лісового та мисливського господарства нагадує усім мисливцям, які документи дають право на проведення полювання:

державне посвідчення мисливця;

щорічна контрольна картка обліку добутої дичини та порушень правил полювання з відміткою про сплату державного мита (строк дії контрольної карточки – мисливський сезон з 1 травня до 31 квітня наступного року);

дозвіл на добування мисливських тварин (ліцензія, відстрільна картка, дозвіл на діагностичний та селекційний відстріл тощо);

відповідний дозвіл на право користування вогнепальною мисливською зброєю у разі її використання під час полювання;

паспорт на собак мисливських порід, інших ловчих звірів і птахів у разі їх використання під час проведення полювання.

Зазначені документи мисливець зобов’язаний мати під час здійснення полювання, транспортування або перенесення продукції полювання і пред’являти їх на вимогу осіб, уповноважених здійснювати контроль у галузі мисливського господарства та полювання.

Ті, хто не встиг чи забув обміняти щорічну контрольну картку обліку добутої дичини та порушень правил полювання з відміткою про сплату державного мита, мають звернутися до районного мисливствознавця, який обміняє її в обласному управлінні лісового та мисливського господарства, або ж самі обміняти її у мисливському відділі обласного управління лісового та мисливського господарства за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 31 (з 8 до 17 години, п’ятниця з 8 до 16 год., обідня перерва – з 12 до 13 год.).

Також нагадують, що з 25 липня збільшено суми відшкодування збитків за браконьєрство у чотири рази, у 5-10 разів зросли такси за знищення чи пошкодження гнізд, нір, бобрових загат, інших жител тварин.