На Прикарпатті близько 900 дітей хворіє на кір

В Івано-Франківській області зареєстровано 1336 звернень з підозрою на кір. Станом на минулий тиждень з початку року було зареєстровано 1115 звернень.



Про це Фіртці повідомили в ДУ “Івано-Франківський ОЛЦ МОЗ України”.

Найбільше хворих, 330 – в Івано-Франківську, 196 у Рожнятівському районі, 107 – у Тисменицькому, 102 у Богородчанському, 97 – в Надвірнянському районі, 66 – у Долинському, 54 в місті Болехів.

За цей час захворіло 874 дитини (65,4% від усіх хворих). Лабораторно підтверджено –115 випадків, що становить 8,6%.

З початку 2018 року зареєстровано 6 групових осередків кору в організованих колективах. Серед вагітних випадків захворювання не зареєстровано.

Нагадуємо, що більше 14 тисяч прикарпатців захворіло на ГРВІ минулого тижня.