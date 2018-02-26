Більше 14 тисяч прикарпатців захворіло на ГРВІ минулого тижня

Протягом восьмого тижня 2018 року (19.02-25.02.2017р) в Івано-Франківській області зареєстровано 14 077 звернень за медичною допомогою з приводу ГРВІ та грипу (що на 7,8 % більше, ніж за попередній тиждень).

Прес-служба облдержадміністрації повідомляє, що госпіталізовано з приводу ГРВІ та грипу – 376 осіб, з них 276 дітей.

Показник захворюваності по області на ГРВІ та грип склав 1012,1 на 100 тисяч населення, вищий – у Городенківському районі (3387,3), м. Івано-Франківську (1720,0 на 100 тис.нас), Коломийському (1097,6) та м. Яремчі (1558,8).

З початку епідемічного сезону з ГРВІ та грипу в області зареєстровано 100 506 звернень за медичною допомогою з приводу ГРВІ та грипу, з них 63 405 дітей віком до 18 років, з яких 32 970 – школярів.

Летальних випадків від грипу в області не зареєстровано.

Медики наполягають, у випадку нездужання, слід залишатися вдома, викликати лікаря додому і виконувати всі його призначення. Лише після повного одужання повертатися на роботу чи навчання, щоб не розповсюджувати хворобу.

Також радять уникати близького контакту із людьми, які хворіють на застуду, мають нежить або кашель, прикривати ніс та рот під час кашлю та чхання, мити руки або використовувати спреї на спиртовій основі, намагатися не торкатися обличчя, оскільки на руках дуже багато мікробів, вакцинуватися від грипу щороку.

Нагадаємо, що в коломийських школах продовжили карантин.