На Прикарпатті авто збило 22-річного пішохода – водій втік

15 жовтня о 4:30 у Гончарівці Тлумацького району трапилася дорожньо-транспортна пригода.

Автомобіль збив 22-річного місцевого жителя і з місця події втік, пише Галка з посиланням на Управління з питань цивільного захисту ОДА.

Молодого чоловіка з діагнозом “Забій лівого стегна і лівого культового суглоба” госпіталізували в травматологію тлумацької лікарні.

Наразі тривають заходи щодо виявлення місцезнаходження автомобіля.

Як повідомлялося, на Франківщині сталася потрійна ДТП, в якій постраждало шестеро молодих людей.

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