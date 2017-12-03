На Прикарпатті 6 автомобілів з’їхали у кювет, є постраждалі

Вчора на Прикарпатті кілька автомобілів з’їхали у кювет.

Про це інформує Управління з питань цивільного захисту, пише Дзеркало Коломиї.

У Косові по вул. Черемшини 52-річна водійка на автомобілі Skoda Yeti не впоралась з керуванням та з’їхала у кювет.

У Рожнятівському районі у селі Сваричів 50-річний водій Mitsubishi Pajero не впорався з керуванням та з’їхав у кювет.

У Долині на вул. Д. Галицького на повороті до села Новичка на дорозі Стрий – Чернівці сталося ДТП. По прибутті до місця встановлено, що водій автомобіля OPEL Astra не справився з керуванням та з’їхав у кювет. Працівники пожежно-рятувальної служби за допомогою підручних засобів звільнили з пошкодженого автомобіля 53-річну пасажирку, яка знаходилася на передньому пасажирському місці та передано працівникам швидкої медичної допомоги.

Також у Долині на вул. Панаса Мирного автомобіль ВАЗ 2101 з’їхав у кювет, в середині автомобіля залишилась 91-річна жінка. Травмованих в результаті даної події немає.

У Пістині Косівського району водій автомобіля Fiat Skudo не впорався з керуванням та з’їхав у кювет. Травмованих в результаті даної події немає.

У селі Тисменичани Надвірнянського району 39-річний водій автомобіля Ravon не впорався з керуванням, внаслідок чого з’їхав у кювет. Внаслідок ДТП 69-річна пасажирка автомобіля отримала перелом правого передпліччя, забій шийного відділу хребта, доставлена в Івано-Франківську міську клінічну лікарню №1.

У всіх випадках працівники пожежно-рятувальної служби надали допомогу в буксируванні транспортного засобу на проїжджу частину дороги.

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