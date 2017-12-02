Поліція радить прикарпатцям не користуватись автомобілями без необхідності, — на дорогах ожеледиця

Як повідомляли, на Франківщині оголосили штормове попередження.
З ночі не припиняється снігопад. На дорогах ожеледиця, частково перемети, пише Курс.
Через несприятливі погодні умови особливо складна ситуація у Надвірнянському районі. На ділянці дороги Мукачево – Львів (258-259 км) у селі Лоєва через ожеледицю ускладенений дорожній рух.
Про це у мережі Фейсбук повідомив заступник начальника Нацполіції в Івано-Франківській області Олег Йосипів.
“Поліція радить водіям максимально обмежити рух автомобілями (без нагальних на те причин) за таких умов, як на зазначеній ділянці, так і на інших дорогах Івано-Франківщини”, – написав полісмен.
Як зазначив в коментарі КУРСу голова Служби автомобільних доріг області Василь Буджак, дороги в області посипано, триває розчистка.
“Все буде гаразд. Є нормативи, думаю, і ПБС, і облавтодор справляються з негодою. Ми всі на роботі, моніторимо. Від Львова до Чернівців через нашу область проблем немає. Можливо, в горах не встигають, але то тимчасово. Важливо оперативно ліквідовувати наслідки негоди. Ще би перевізники вчасно змінювали шини і експлуатували справний транспорт, то заторів ніде і ніколи б не було”, – сказав Василь Буджак.
Такий вигляд зараз має дорога на Снятин (фото Василя Буджака):
У компанії “ПБС”, яка обслуговує деякі дороги на Прикарпатті, повідомляють, що їхні працівники вийшли на роботу о 4 годині ранку і уже 300 км доріг області посипані сіллю.
“Майже 300 кілометрів доріг Прикарпаття уже посипані сіллю. У гірських районах, де багато снігу, прочищені проїжджі частини. Водії можуть не хвилюватися, там, де дороги обслуговує “ПБС”, дороги чисті, заторів немає”, – повідомляють у ПБС.
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