На Прикарпатті 4-річна дитина підпалила квартиру. ФОТО

В Івано-Франківську сталася пожежа.

Повідомлення про пожежу отримали патрульні, які викликали пожежників та медиків. У квартирі під час пожежі була 84-річна пенсіонерка та її 4-річна правнучка.

До приїзду рятувальників поліцейські евакуювали мешканців прилеглих квартир. Пожежники погасили вогонь. Працівники РЕМу знеструмили квартиру, а газової служби припинили подачу газу до квартири.

Медики швидкої на місці надали допомогу власниці квартири та правнучці. Загрози їх життю немає.

Пенсіонерка розповіла патрульним, що дівчинка бавилася сірниками та, можливо, з необережності підпалила пальто.

На місці працюють слідчі.