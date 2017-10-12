На Закарпатті перекинувся автобус зі спортсменами української збірної. ФОТО

11 жовтня, автобус зі спортсменами української збірної з боротьби самбо перекинувся на слизькій дорозі в 17 км від населеного пункту Воловець, що на Закарпатті.

В автобусі перебували близько 40 молодих спортсменів та тренерський штаб, які їхали до Сербії, де в місті Нові-Сад з 13 по 15 жовтня 2017 пройде першість світу серед юнаків та дівчат, юніорів та юніорок, пишуть Новини Закарпаття.

За словами хлопців, аварія сталася на повороті. Автобус стало заносити і перевернуло на правий бік.

Удар припав на лобове скло і передню частину транспорту. Постраждали 5 спортсменів. Їм допомога була надана на місці. Це удари і садна.

На місці працював евакуатор, швидка, правоохоронці.

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