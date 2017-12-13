На Прикарпатті 33-річний чоловік убив сокирою співчарочника. ФОТО

Вчора близько 8 години ранку до Верховинського відділення поліції надійшло повідомлення від жителя району про те, що в Буковці на узбіччі дороги він виявив мертвим місцевого жителя з явними тілесними ушкодженнями.

Про це повідомляє сектор комунікації Головного управління Нацполіції в області, пише Дзеркало Коломиї.



Поліцейські встановили, що 41-річний потерпілий перебував у гостях в свого 33-річного товариша.

Під час розпивання спиртного між чоловіками виник конфлікт на побутовому ґрунті, в ході якого господар спричинив гостеві десять ран сокирою у голову та грудну клітку, від яких потерпілий помер на місці.

Після того зловмисник, намагаючись приховати сліди, переніс труп з будинку на проїжджу частину дороги, а свій одяг спалив у своєму житловому будинку.

Наразі чоловіка затримали. Вирішується питання про оголошення йому підозри за вчинення злочину та обрання запобіжного заходу – тримання під вартою.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження. Санкцією статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Триває слідство.

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