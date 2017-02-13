На Прикарпатті 13-річну учасницю смертельної гри “Синій кит” знайшли у лікарні

Про одну з них, 13-річну франківчанку, в поліцію повідомили лікарі. Медики звернули увагу на дивні порізи на руках своєї пацієнтки.

“Тиждень тому до нас зателефонували з лікані і повідомили, що в них лежить дівчинка, на руці в якої вирізаний напис “Синій кит, 10.02, 4.20”. Ми зрозуміли, що це відповідає умовам мережевої гри “Синій кит”, яка поширюється в соцмережі ВКонтакте і приводить підлітків до самогубства, – розповіла Алла Бойчук. – Зустрілися з дитиною одразу ж наступного дня, дівчинка виписувалася, і ми запросили її разом із мамою на розмову”.

Як з’ясувалося, в сім’ї є проблеми – у дівчинки конфлікти з мамою через вітчима.

Дитина детально розповіла про гру, вона давно нею цікавилася і якраз вступила в спільноту. Порізи на руках пояснила умовами гри. Дівчинка запевняла, що не має наміру зводити порахунки з життям.

Але дитина була дуже агресивна, імпульсивна, весь час говорила, що ненавидить людей, – поліцейські повважали, що з дівчинкою треба працювати психологам.

“Ми скерували маму з дочкою до психолога, і спеціаліст прийшов до висноку, що ця дитина в певний момент, – якщо перебуває в збудженому стані чи стані афекту після конфлікту з батьками чи друзями, – здатна вчинити суїцид. Тому з дівчинкою зараз працюють фахівці”, – повідомила Бойчук.

Виходячи з того, що розповіла дічинка, поліцейські розшукали ще шістьох неповнолітніх франківців, які були учасниками спільноти ВКонтакте і гри “Синій кит”, а також вийшли на дівчинку, яка була куратором гри для їхньої групи. Куратор щодня направляла учасникам гри інструкції і приймала фото та відеозвіти про їх виконання. 4.20 – той час, коли учасники гри повинні виходили на зв’язок для отримання завдань та інструкцій.

Наразі сторінки всіх дітей заблоковані.

“Ми передали дані в кіберполіцію і сторінки заблокували, – зазначила керівник ювенальної превенції. – Але сторінку дівчинки, яка мала порізи на руках, заблокувала сама спільнота через 40 днів після реєстрації. Ми з’ясували це, коли намагалися вивчити її сторінку. Виявилося, що вона не виконала умови гри, за це автоматично блокують акаунт”.

Гра “Синій кит” поширюється тільки в російській мережі ВКонтакте.

“Гра прийшла до нас з Росії. Ще три роки тому вона підняла там хвилю. На сьогодні відомо про більш як 130 випадків суїцидів дітей – учасників цієї гри”, – повідомила Алла Бойчук.

За її словами, всі діти з Івано-Франківська, які приєдналися до смертельно небезпечної гри, – з благополучних сімей. Всі добре вчаться, ерудовані, цікавляться літературою, музикою, кіно. 13-річна школярка навчається в одній з елітних шкіл міста.