Поліції відомо про сімох дітей з Прикарпаття, які приєдналися до гри “Синій кит”

Поліції відомо про сімох дітей з Прикарпаття, які приєдналися до гри “Синій...

Керівник сектору ювенальної превенції ГУНП в Івано-Франківській області Алла Бойчук заявляє про сімох дітей, що зацікавилися іграми “Синий кит” (рос.) і “Тихий дом” (рос.), які можуть призвести до самогубства.

Таку інформацію вона оприлюднила у коментарях до власного допису у Facebook, пише Репортер.

Як зазначається, з семи дітей троє є учасниками закритої групи, а одна дівчина зареєстрована, як куратор.

Як повідомлялося, раніше Алла Бойчук закликала педагогів і батьків перевірити, чи діти не є учасниками підозрілих груп у соцмережах, зокрема, “ВКонтакте”.