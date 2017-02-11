Упродовж тижня в інтернеті поширюється інформація щодо участі дітей в іграх, які призводять до суїциду.

Про це у соцмережі повідомила керівник сектору молодіжної превенції ГУ НП в Івано-Франківській області підполковник поліції Алла Бойчук.

“УВАГА! Шановні батьки та педагоги! Упродовж тижня в мережі Інтернет поширюється інформація щодо участі дітей у грі “Синий кит”, ” Тихий дом”, участь у якій призводить до суїциду. Під час роботи із підлітками міста нами з’ясовано,що дітям відомо про цю гру, вони нею цікавляться та намагаються долучитися до закритої спільноти.

З метою попередження участі дітей у таких іграх, спільнотах та профілактики самогубств батькам та педагогам слід звернути увагу на те, чи є діти учасниками цих груп в соціальній мережі “ВКонтакте”, чи розміщують на своїх сторінках нищезазначену інформацію, а також зверніть увагу чи немає ушкоджень на руках у підлітків у вигляді порізів. У разі наявності таких фактів не залишайтеся байдужими, а допоможіть дітям. Звертайтеся до психологів, поліцейських чи просто розмовляйте з дітьми“, – йдеться у повідомленні.

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