У соцмережах виявлені небезпечні групи, в яких дітей доводять до самогубства. СПИСОК АКАУНТІВ

У соцмережах з’явилися групи, в яких кваліфіковані психологи доводять дітей до самогубства. Відомо, що фанати таких спільнот називають себе китами, тому що тварини асоціюються у них зі свободою.

Ці кити можуть літати, і цим, можливо, пояснюється те, що даний вид ссавців – один з небагатьох, представники якого добровільно можуть звести рахунки з життям, йдеться на сайті Департаменту кіберполіції Національної поліції України.

Тому у всіх шанувальників «моря китів» і «тихих будинків» на особистих сторінках зображені відео або малюнки з літаючими китами. Нелюди, що організували цю систему, працюють наступним чином. Адміністратор групи схиляє дитину до виконання завдань (квестів), причому практично всі завдання передбачають нанесення дитині каліцтв або заподіяння болю. Всі ці «квести» в обов’язковому порядку знімаються на відео. Коли адміністратор групи впевнений в тому, що дитина готова до самогубства, створюється аудіо з музикою, в якому дитина виступає в головній ролі, та обговорюються усі її проблеми, які вона озвучила «провіднику». Єдиний вихід із усіх проблем, який озвучується в цьому «творі», – вчинити самогубство. Перед цим дитина слухає аудіозапис та робить останній крок. Відеозаписи, в подальшому, продаються в мережі Інтернет, або в Darknet.