У соцмережах виявлені небезпечні групи, в яких дітей доводять до самогубства. СПИСОК АКАУНТІВ

У соцмережах з’явилися групи, в яких кваліфіковані психологи доводять дітей до самогубства. Відомо, що фанати таких спільнот називають себе китами, тому що тварини асоціюються у них зі свободою.
Ці кити можуть літати, і цим, можливо, пояснюється те, що даний вид ссавців – один з небагатьох, представники якого добровільно можуть звести рахунки з життям, йдеться на сайті Департаменту кіберполіції Національної поліції України.
Тому у всіх шанувальників «моря китів» і «тихих будинків» на особистих сторінках зображені відео або малюнки з літаючими китами. Нелюди, що організували цю систему, працюють наступним чином. Адміністратор групи схиляє дитину до виконання завдань (квестів), причому практично всі завдання передбачають нанесення дитині каліцтв або заподіяння болю. Всі ці «квести» в обов’язковому порядку знімаються на відео. Коли адміністратор групи впевнений в тому, що дитина готова до самогубства, створюється аудіо з музикою, в якому дитина виступає в головній ролі, та обговорюються усі її проблеми, які вона озвучила «провіднику». Єдиний вихід із усіх проблем, який озвучується в цьому «творі», – вчинити самогубство. Перед цим дитина слухає аудіозапис та робить останній крок. Відеозаписи, в подальшому, продаються в мережі Інтернет, або в Darknet.
Також відомо, що для того, щоб вступити в такі групи, потрібно:
1) надати заявку для вступу до неї та написати певний текст у себе на сторінці.
2) Якщо адміністрація групи затвердить кандидатуру, то буде проведено невеличке психологічне вивчення особи та її готовності до самогубства через спілкування в приватному чаті.
3) Наступне повідомлення буде із завданням (опис завдання та час, який надається на його виконання). Виконання кожного завдання потрібно фіксувати на фото або відео. На кожне завдання надається обмежений час. Якщо учасник не встигає його виконати, то його виключають з групи.
4) Всього надається 50 завдань («квестів») (у фейкових спільнотах – від 13 до 50 «квестів», це залежить від адміністратора).
5) Фінальне завдання – покінчити життя самогубством, та зафіксувати момент смерті на камеру в режимі online.
У зв’язку з цим, батькам для того, щоб не допустити потрапляння дітей у такі групи, рекомендується приділяти більшу увагу психологічному стану дитини та:
1) Перевіряти шкіряні покриви дитини на наявність пошкоджень та, в разі їх виявлення, з’ясовувати обставини, за яких вони з’явилися. Особливу увагу звертати на пошкодження різного роду в формі кита.
2) Перевіряти акаунти дитини в соціальних мережах та групи, до яких входить акаунт. Перевіряти вміст спілкування в приватних чатах.
3) Звертати увагу на коло спілкування дитини.
4) Намагатися зайняти вільний час дитини спортивними або культурними секціями.
5) Обов’язково контролювати те, які фото й відеофайли знаходяться в гаджетах дитини.
6) Встановлювати функцію «батьківський контроль» на всіх гаджетах дитини.
Департаментом кіберполіції була виявлена одна з таких груп https://vk.com/blueskitea, до якої входить 209 користувачів з України. При цьому слід наголосити, що такі групи щодня блокуються адміністрацією соцмереж за зверненнями правоохоронних органів або їх користувачів. Тому, при виявленні таких груп самостійно, просимо негайно повідомляти до кіберполіції (https://www.cybercrime.gov.ua (цілодобово), телефон гарячої лінії (044) 374-37-21 (з 8:45 до 19:30 в робочі дні) та до адміністрації соцмережі, у якій було виявлено групу.
Аналізом діяльності зазначених груп кіберполіція встановила постійних учасників таких спільнот, які реєструються з території України під наступними ніками. Переглянути їх список можна тут
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У зв’язку з цим кіберполіція звертається до батьків та усіх небайдужих із проханням бути пильними та при можливості перевірити облікові записи ваших дітей, чи не зареєстровані вони під зазначеними вище іменами. При виявленні додаткових облікових записів ми будемо інформувати шляхом оновлення списку.