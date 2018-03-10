На Львівщині колесо вантажівки влетіло на зупинку громадського транспорту і вбило жінку

На Львівщині колесо причепа вантажівки смертельно травмувало жінку.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Сьогодні, 10 березня, у селі Ременів на автодорозі Львів-Радехів-Луцьк сталася дорожньо-транспортна пригода.

Прибувши на місце події, слідчо-оперативна група встановила, що від причепа вантажного автомобіля “Мерседес” під час руху відлетіло колесо. Воно спричинило тяжкі тілесні ушкодження жінці, яка стояла на зупинці громадського транспорту. Потерпіла, 41-річна місцева мешканка, померла до приїзду лікарів швидкої медичної допомоги.

Працівники поліції з’ясовують обставини події. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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