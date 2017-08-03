На Коломийщині зіткнулись “Мопед” та “ВАЗ”

У середу, 2 серпня, в селі Сопів Коломийського району “Мопед” зіткнувся з автомобілем “ВАЗ 210990”, яким керувала 28-річна жителька села Княждвір.

Про це повідомили в управлінні з питань надзвичайних ситуацій Івано-Франківської ОДА.

В результаті ДТП 48-річний водій мопеда отримав тілесні ушкодження у вигляді закритої черепно-мозкової травми та закритого перелому лівого стегна. Його госпіталізували до Коломийської центральної районної лікарні.

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