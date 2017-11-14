На Коломийщині затримали автомобільного злодія

За ніч на Коломийщині обікрали два автомобілі.

Про це пише керівник Коломийського відділу поліції, Остап Білейчук, у Facebook.

Як йдеться у повідомленні, в ніч з 10 на 11 листопада в Отинії пограбували 2 автомобілі.

В автомобілі марки IVECO викрали магнітофон, два набори інструментів та особисті документи, а в автомобілі FIAT DUCATO – акумуляторну батарею, насос чорного кольору, автомагнітолу, домкрат.

Як встановили правоохоронці, злочинцем є 32-річний мешканець Отинії.

Чоловік у вчиненні кримінального правопорушення не зізнався, речові докази у нього вилучено, а його затримано згідно ст. 208 ПКП України.