На Коломийщині відбувся рекордний концерт – Дзідзьо зібрав 15 тисяч людей. ФОТО

Як анонсувалося, вчора на завершення XXIV Міжнародного гуцульського фестивалю на стадіоні у Королівці виступив Дзідзьо.

Приїзд зіркового гостя став можливим за сприяння БФ “Покуття”, створеного з ініціативи народного депутата Андрія Іванчука.

Це був наймасовіший концерт на Коломийщині. За даними поліції, його відвідало близько 15 тисяч осіб. Тобто на Гуцульському фестивалі був встановлений ще один, хоч і неофіційний, рекорд.

Нагадаємо, під час фестивалю встановили рекорд на наймасовіше виконання “Гуцулки”, який зафіксували представники Книги рекордів України.

Читайте також: Вражаючі миті XXIV Міжнародного гуцульського фестивалю на Коломийщині. ФОТОРЕПОРТАЖ

ФОТО: Андрій КАНЯ.

Читайте також: На Коломийщині відгудів Міжнародний гуцульський фестиваль: як це було.