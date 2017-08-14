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На Коломийщині відбувся рекордний концерт – Дзідзьо зібрав 15 тисяч людей. ФОТО

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Як анонсувалося, вчора на завершення XXIV Міжнародного гуцульського фестивалю на стадіоні у Королівці виступив Дзідзьо.

Приїзд зіркового гостя став можливим за сприяння БФ “Покуття”, створеного з ініціативи народного депутата Андрія Іванчука.

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Це був наймасовіший концерт на Коломийщині. За даними поліції, його відвідало близько 15 тисяч осіб. Тобто на Гуцульському фестивалі був встановлений ще один, хоч і неофіційний, рекорд.

Нагадаємо, під час фестивалю встановили рекорд на наймасовіше виконання “Гуцулки”, який зафіксували представники Книги рекордів України.

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ФОТО: Андрій КАНЯ.

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1 коментар

  1. Шкода, що опудало, яке дискредитує усе українське та косить під Jamiroquai збирає більшу аудиторію, аніж фестиваль.