На Коломийщині обікрали два автомобілі – злодія затримали

До Коломийського відділу поліції звернувся 56-річний мешканець одного з сіл району і повідомив, що невідомі викрали акумуляторну батарею, насос, автомагнітолу та домкрат з його автомобіля Fiat Ducato.

Про це повідомляє прес-служба ГУ НП області, пише Дзеркало Коломиї.

Через короткий час до поліції з аналогічним повідомленням звернувся ще один потерпілий.

Працівники поліції встановили та затримали особу зловмисника.

Ним виявився 32-річний односелець потерпілих, який уже раніше потрапляв в поле зору правоохоронців за вчинення кримінальних правопорушень.

Як було встановлено, у першому випадку зловмисник, пошкодивши серцевину замка дверей, проник до середини автомобіля.

Після чого, помітивши ще одне авто, припарковане поруч, аналогічним способом проник до салону автівки, звідки вкрав акумуляторну батарею і магнітофон.

З краденим з місця події намагався втекти, але був затриманий правоохоронцями.

Крадені речі поліцейські вилучили та невдовзі повернуть власникам. Зловмисника затримано.

На даний час вирішується питання про оголошення йому підозри у вчиненні крадіжок.

За цими фактами розпочато кримінальне провадження. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.