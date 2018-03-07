На Коломийщині горіла літня кухня

За минулу добу на Прикарпатті виникло 5 пожеж.

Про це інформує управління ДСНС України в Івано-Франківській області, передає Дзеркало Коломиї.

6 березня о 07:26 у Верхньому Вербіжі на Коломийщині сталось загоряння літньої кухні. Вогнем знищено стіну та стелю.

Попередня причина виникнення пожежі – перекал опалювальної печі.

6 березня в Івано-Франківську на вулиці Чорновола виникла пожежа покрівлі прибудови до квартири на першому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку. Вогнем пошкоджено дерев’яну обрешітку покрівлі, листову бляху, утеплювач. Причина виникнення пожежі встановлюється.

Також 6 березня в Івано-Франківську на вулиці Височана горіла недіюча будівля. Вогнем пошкоджена покрівля. Попередня причина виникнення пожежі – порушення правил пожежної безпеки під час проведення зварювальних робіт.

6 березня в Тарасівці на Тлумаччині виникла пожежа адміністративної будівлі. Вогнем пошкоджено перекриття будівлі. Попередня причина виникнення пожежі – порушення правил пожежної безпеки при експлуатації опалювальної печі.

7 березня в Тисмениці на вулиці Молодіжній сталось загоряння господарської будівлі. Вогнем знищена дровітня, 0,5 м.куб. дошки, 5 м.куб. тирси, сільськогосподарський інвентар, речі домашнього вжитку. Причина виникнення пожежі встановлюється.

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