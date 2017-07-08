На Коломийщині двоє людей постраждали від укусу змій

За минулу добу на території Івано-Франківської області троє людей постраждало від укусу змій. Два випадки трапились в Коломийському районі та один в Долинському.

Про це “Дзеркало Коломиї” повідомили в Управлінні з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації.

Так, в Коломийському районі село Казанів 27-річного чоловіка вкусила змія в нижню частину гомілки, стан середньої важкості. Госпіталізовано до Коломийської ЦРЛ.

36-річний житель с. Голосків Коломийського району постраждав від укусу змії. У чоловіка стан середньої важкості. Госпіталізовано до Коломийської ЦРЛ.

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