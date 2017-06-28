Мешканців Прикарпаття попереджають про небезпечних плазунів і комах. ВІДЕО

Прикарпатські медики попереджають про засилля небезпечних для людини плазунів і комах.

З кожним роком все більше прикарпатців потрапляють до лікарень з небезпечними укусами, йдеться у сюжеті ТРК Вежа.

Сам укус кліща не є небезпечним, кажуть медики. Небезпека криється у низці інфекцій, які може переносити комаха. Якщо вчасно не звернутися до медиків, потерпілому загрожують тривалі розлади здоров’я і навіть параліч.

Раніше від укусів змій зазвичай потерпали гірські мешканці. Тепер плазунів можна зустріти як на городі, так і в парку.

Медики рекомендують бути готовими до небезпеки. Зокрема, йдучи на природу, відповідно одягатися та взуватися.



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