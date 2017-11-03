На Коломийщині чоловік затримав гаражного злодія

До Коломийського відділу поліції звернувся 64-річний місцевий мешканець. Чоловік повідомив про те, що він разом з іншими мешканцями затримали невідому особу, котра проникла до гаражного приміщення та намагалася вчинити крадіжку металевої ванни.

Зловмисником виявився 33-річний місцевий мешканець, який раніше потрапляв в поле зору правоохоронців за вчинення кримінальних правопорушень, повідомляє прес-служба ГУ НП в Івано-Франківській області.

Як з’ясували поліцейські, того ранку зловмисник, йдучи попри гаражне приміщення, скористався тим, що за його діями ніхто не спостерігає, та шляхом віджиму металевої конструкції задньої частини гаража проник всередину, звідки намагався викрасти металеву ванну. Однак злодія помітили місцеві мешканці, котрі затримали його та відразу ж викликали поліцію.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження. Чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від трьох до шести років.

Проводиться слідство.

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