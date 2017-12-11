На Коломийщині чоловік крав пальне з підприємства, на якому працював

Керівництво одного з приватних підприємств повідомило коломийській поліції про те, що охорона затримала працівника, котрий намагався вкрасти 110 л дизпалива.

Крадієм виявився 42-річний працівник цього підприємства, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на сектор комунікації ГУ Нацполіції в області.

Як з’ясувалося, зловмисник мав вільний доступ до приміщень, тож після роботи, коли нікого не було на підприємстві, він за допомогою шланга перекачав пальне в баки та, повантаживши на автомобіль, намагався вивезти, проте йому завадили працівники охорони, які зателефонували до поліції.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження. Злодієві загрожує покарання у вигляді штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від вісімдесяти до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або позбавленням волі на строк до трьох років.

Триває слідство.

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