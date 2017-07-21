На Івано-Франківщині благодійники відкрили пункт роздачі одягу

У Вигодському будинку культури Долинського району розпочала роботу благодійна ініціатива “Шафарня”.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила працівник “Благодійного фонду Долини” Леся Мураль.

“З ініціативи та організації Марти Якимів відкрито пункт благодійної роздачі одягу “Шафарня”, де кожен потребуючий може знайти для себе щось необхідне, а кожен житель нашого краю може принести до пункту свої вживані речі — просто залишити чи поміняти на щось інше”, — написала Леся Мураль.

Також жінка зазначила, що з фонду вже вдруге передають речі для “Шафарні”, отримані від благодійників з Італії. Отож всі, кому необхідний вживаний одяг може звертатись у Будинок культури Вигоди і знайти для себе щось необхідне.

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