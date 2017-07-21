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На Івано-Франківщині благодійники відкрили пункт роздачі одягу

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У Вигодському будинку культури Долинського району розпочала роботу благодійна ініціатива “Шафарня”.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила працівник “Благодійного фонду Долини” Леся Мураль.

Don Yapon

“З ініціативи та організації Марти Якимів відкрито пункт благодійної роздачі одягу “Шафарня”, де кожен потребуючий може знайти для себе щось необхідне, а кожен житель нашого краю може принести до пункту свої вживані речі — просто залишити чи поміняти на щось інше”, — написала Леся Мураль.

Також жінка зазначила, що з фонду вже вдруге передають речі для “Шафарні”, отримані від благодійників з Італії.  Отож всі, кому необхідний вживаний одяг може звертатись у Будинок культури Вигоди і знайти для себе щось необхідне.

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