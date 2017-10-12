На Франківщині затримали водія вантажівки, який насмерть збив пішохода і втік. ФОТО

Водій вантажівки допустивши наїзд на 60-річного чоловіка, який від отриманих травм помер на місці пригоди, втік з місця пригоди.

ДТП трапилася біля 8 години ранку вчора в Басівці на Львівщині. Оперативний черговий поінформував поліцію Івано-Франківщини та надав орієнтування на пошук автомобіля “МАН” білого кольору.

Правоохоронці отримавши орієнтування на пошук автомобіля розпочали пошуки.

Автомобіль з механічними ушкодженнями виявили на дорозі Н 09 “Львів-Мукачево”, при в’їзді в місто Бурштин.

Водія затримали та передали правоохоронцям Львівщини.

Як з’ясувалося, 55-річний чоловік, житель Пустомитівського району Львівської області, керував транспортним засобом, який належить приватному підприємцю та їхав у Задністрянськ Івано-Франківської області за будівельним матеріалом.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження.

Водію загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.