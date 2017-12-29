На Франківщині у лікарні помер боєць АТО, якого збила машина

У лікарні помер 47-річний боєць АТО з Бурштина Володимир Наритник.

Ще 6 грудня його у Бурштині на автомобілі “Хюндай Соната” збила 52-річна жителька міста Львова, передає Фіртка.

Тоді Володимира було доставлено в реанімаційне відділення Бурштинської МЛ із діагнозом: політравма, ЗЧМТ, забій мозку, гемоторекс.

Від того часу боєць перебував у комі та не прийшовши до тями, помер 29 грудня на лікарняному ліжку.

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